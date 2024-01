Morre dentista vítima de explosão no Village Damha 3

Resgate do Corpo de Bombeiros chegando na Santa Casa - Crédito: arquivo

Saiba Mais Polícia Explosão em condomínio de São Carlos deixa casal ferido

Morreu na madrugada desta segunda-feira (15) o dentista José Roberto Teixeira Pinto Junior, 45, que sofreu queimaduras graves após ser vítima de uma explosão em uma casa no condomínio Village Damha 3, no começo deste mês.

Segundo o SCA apurou, na tarde do dia 1º, a Polícia Militar foi acionada até no condomínio, onde o Corpo de Bombeiros já havia contido o incêndio e o SAMU havia socorrido o dentista e uma mulher de 26 anos, ambos com ferimentos e queimaduras. Após ser atendido na Santa Casa, o homem foi transferido para um hospital particular na cidade de Sertãozinho/SP.

Na casa a Polícia Militar apreendeu um galão de combustível. As circunstâncias que ocorreram a explosão estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A mulher que estava na casa deverá ser chamada para prestar depoimento sobre o ocorrido.

O corpo do dentista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Ribeirão Preto e após exames, foi trazido para São Carlos. Ainda não informações sobre o velório e sepultamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também