Explosão em condomínio de São Carlos deixa casal ferido

Caso ocorreu no condomínio Village Damha 3 - Foto: Google Maps

Um casal ficou ferido após uma explosão dentro de uma casa no condomínio Village Damha 3, no primeiro dia do ano. O fato foi registrado no plantão policial.

O SCA apurou com exclusividade que uma das vítimas é o dentista Jose Roberto Teixeira Pinto Junior, de 45 anos. Ele já esteve preso em 2021 após tentar esfaquear um PM aposentado defronte a uma açougue, na Vila Nery. Na ocasião, o policial reagiu e atingiu o dentista com seis tiros, mas ele sobreviveu. (relembre o caso). Junior também já cumpriu pena por ter roubado o celular de um jovem no Guarujá, litoral de São Paulo. O crime aconteceu em setembro de 2018. O dentista estava acompanhado de uma dançarina e usava uma BMW. Ele e a mulher foram presos por uma patrulha da PM. (relembre o caso).

Explosão e incêndio

Segundo o SCA apurou, na tarde do dia 1º, a Polícia Militar foi acionada até uma residência no condomínio Village Damha 3, onde o Corpo de Bombeiros já havia contido o incêndio e o SAMU havia socorrido o dentista e a mulher de 26 anos, ambos com ferimentos e queimaduras. No local a Polícia Militar apreendeu um galão de combustível. As circunstâncias que ocorreram a explosão e o estado de saúde das vítimas não foram informados. O sindico do condomínio também esteve na delegacia, onde prestou depoimento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.