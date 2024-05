Quatro pessoas são detidas após furto empresa de gás natural

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Quatro pessoas foram detidas na madrugada deste sábado (18), após cometerem um furto em uma subestação de gás natural, na zona rural de São Carlos.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de furto na empresa localizada às margens do Km 147 da SP-215, sendo informados também que os ladrões haviam fugido em um Monza azul e tomado o rumo da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

A equipe conseguiu localizar e abordar o veículo com as características descritas, na Avenida Coronel José Augusto de Oliveira Sales, encontrando 4,792 Kg de fio, no banco traseiro.

Os quatro ocupantes do carro confessaram o furto e disseram que cortaram o alambrado para entrar no local e cometê-lo.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, foram cinco os autores do furto e não apenas quatro, mas um deles fugiu a pé com uma mochila, contendo as ferramentas usadas no crime e provavelmente o restante dos objetos furtados, pois um representante da empresa compareceu ao CPJ e disse que além dos fios que foram encontrados no carro, foram furtados mais fios e câmeras de segurança.

Os quatro autores do furto foram conduzidos ao plantão policial, presos em flagrante por furto e recolhidos ao Centro de Triagem.

