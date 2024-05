SIGA O SCA NO

Carro com chassi adulterado foi apreendida pela Polícia Civil - Crédito: Divulgação

Durante diligências realizadas nesta quinta-feira, 16, o Setor de Investigações e Capturas da Delegacia de Polícia de Ibaté apreendeu um Honda/CRV. De acordo com as autoridades policiais, carro estaria com chassi adulterado, sugerindo ser um veículo dublê.

O carro foi apreendido e após as formalidades de praxe, recolhido ao pátio municipal para posteriores providências de Polícia Judiciária.

