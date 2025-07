Mulher sofre fratura no nariz após ser agredida pelo companheiro na Vila Marina

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (6), acusado de agredir sua companheira, de 28 anos, em uma residência localizada na Rua Francisco Maricondi, na Vila Marina, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta das 3h para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima na via pública, com o rosto ensanguentado e sinais visíveis de lesão. Ela relatou que foi agredida com um soco no nariz durante uma discussão com o companheiro, motivada por ciúmes, enquanto estavam dentro de um veículo, a caminho de casa.

A mulher foi encaminhada à UPA do Santa Felícia, onde foi constatada fratura no nariz. O suspeito foi detido no local e permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando risco de reiteração criminosa, já que a vítima mencionou episódios anteriores de agressões.

O agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Leia Também