Mulher sofre acidente com moto após se enroscar em fios soltos em avenida de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 29 anos se envolveu em um acidente de trânsito no começo da noite desta segunda-feira (29), na região do shopping Iguatemi, em São Carlos. Ela sofreu uma queda após se enroscar em fios que estavam pendurados sobre a via.

A reportagem esteve no local e apurou que a vítima transitava pela avenida Faber e ao ingressar na avenida Tancredo Neves acabou atingida pela fiação que estaria solta devido a passagem de um caminhão.

A mulher perdeu o controle da direção e acabou caindo. Ela foi atendida por uma equipe do Samu e em seguida encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura em um dos braços. Agentes da Prefeitura Municipal orientaram o trânsito na região e removeram os fios do chão.

