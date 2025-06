Mulher recebe PIX por engano e se nega a devolver o dinheiro

PIX - Crédito: Agência Brasil

Um erro de digitação durante uma transferência via Pix, neste domingo (22), acabou se transformando em caso de polícia em São Carlos. A ocorrência foi registrada após uma transferência no valor de R$ 140, destinada à compra de um botijão de gás, ter sido feita para uma chave incorreta por engano.

A autora do registro informou às autoridades que o valor saiu de uma conta no C6 Bank e deveria ser enviado para outra conta destinada ao pagamento do botijão. No entanto, por erro de um dígito no número de telefone utilizado como chave Pix, o dinheiro acabou indo para uma terceira pessoa, titular de uma conta no Banco Neon.

Ao identificar o engano, a responsável pela transferência entrou em contato com a receptora para informar o erro e pedir a devolução do valor. Apesar de estar ciente do ocorrido, a titular da conta que recebeu o valor indevidamente recusou-se a realizar o estorno.

Leia Também