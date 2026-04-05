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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoa feridas no Jardim Alvorada

04 Abr 2026 - 11h40Por Da redação
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Colisão entre carro e moto deixa duas pessoa feridas no Jardim Alvorada - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no final da manhã deste sábado (4), no bairro Jardim Alvorada, no cruzamento das ruas Eugênio Acácio e Ambrósio dos Santos.

De acordo com as informações apuradas no local, a motocicleta, ocupada por duas pessoas, trafegava pela Rua Ambrósio dos Santos, enquanto o carro seguia pela Rua Eugênio Acácio. O condutor do veículo, que tinha a sinalização de “pare”, teria avançado a preferencial, provocando a colisão com a moto.

Com o impacto, o condutor da motocicleta e a passageira sofreram ferimentos leves. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e por uma unidade do SAMU, sendo encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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