Colisão entre carro e moto deixa duas pessoa feridas no Jardim Alvorada

Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no final da manhã deste sábado (4), no bairro Jardim Alvorada, no cruzamento das ruas Eugênio Acácio e Ambrósio dos Santos.



De acordo com as informações apuradas no local, a motocicleta, ocupada por duas pessoas, trafegava pela Rua Ambrósio dos Santos, enquanto o carro seguia pela Rua Eugênio Acácio. O condutor do veículo, que tinha a sinalização de “pare”, teria avançado a preferencial, provocando a colisão com a moto.



Com o impacto, o condutor da motocicleta e a passageira sofreram ferimentos leves. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e por uma unidade do SAMU, sendo encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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