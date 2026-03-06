Mulher Ã© detida pela PM com carro roubado em residÃªncia no Bela Vista SÃ£o-Carlense

CrÃ©dito: Foto: SCA

Uma mulher de 40 anos, foi detida pela Polícia Militar com um carro roubado na madrugada desta sexta-feira (6), no Bela Vista São-Carlense, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após uma denúncia informar que um Nissan Kicks branco, produto de roubo, estaria em uma residência na Rua Carolina Maria Teixeira Cotrim. Com a chegada da equipe na casa, foi feito contato com a moradora que permitiu a entrada.

No imóvel os PMs localizaram o veículo coberto com cobertores, estacionado as placas dianteiras e traseira. Durante a verificação, foi realizado consulta pelo número do chassi que confirmou se tratar de um Nissan Kicks Exclusive CVT, com registro de roubo na cidade de Bauru.

A suspeita afirmou para os policiais militares que um homem teria deixado o carro no imóvel, alegando que precisava apenas fazer a limpeza. Ela disse ainda, que não teria mais informações sobre o indivíduo.

O veículo pertence a um morador de Bauru e foi localizado com diversos pertences ausentes, incluindo as chaves de ignição, sem roda, estepe e macaco. Ele foi devolvido, para vítima.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência como receptação no Plantão Policial e será investigado, pela Polícia Civil. Em seguida, após ser ouvida a mulher foi liberada, mas será investigada.

