Motorista sofre ferimentos em colisão traseira na Washington Luís em São Carlos

Fiorino ficou com a frente destruída após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi socorrido após sofrer ferimentos em um acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, na noite desta quarta-feira (26). A colisão traseira aconteceu próximo ao pedágio de Itirapina.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, o condutor de um caminhão bitrem seguia no sentido interior/capital quando o trânsito ficou lento no quilômetro 219. Ao sentir um impacto na traseira do veículo, ele parou para verificar o que havia acontecido e encontrou um Fiat Fiorino batido na lateral da pista.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária Eixo-SP foram acionados para atender a ocorrência. O motorista do carro, que não teve a identidade revelada, sofreu diversos traumas e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Seu estado de saúde não foi divulgado. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Segundo a esposa da vítima, ele reside em São Carlos e estava a caminho do trabalho.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

