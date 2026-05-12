Motorista perde controle e bate carro em placa de sinalização no Jardim São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motorista de 75 anos, se envolveu em um acidente na noite desta segunda-feira (11), após perder o controle e colidir contra uma placa de sinalização no bairro Jardim São Carlos, em São Carlos.

Segundo informações o idoso seguia pela Rua Alípio Benedito quando ao chegar no cruzamento com a Rua Conde do Pinhal — trecho onde a via termina — acabou perdendo o controle do veículo, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos. Após a colisão, ele parou em sobre a calçada chamando a atenção de moradores da região.

Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos leves na face e o Samu chegou a ser acionado, mas ao chegarem no local ele recusou atendimento médico. A placa ficou danificada e as causas do acidente, serão investigadas.

Leia Também