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terça, 12 de maio de 2026
Colisão

Motorista perde controle e bate carro em placa de sinalização no Jardim São Carlos

Idoso sofreu ferimentos leves mas recusou atendimento médico do Samu no local

11 Mai 2026 - 22h50Por Flávio Fernandes
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Motorista perde controle e bate carro em placa de sinalização no Jardim São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motorista de 75 anos, se envolveu em um acidente na noite desta segunda-feira (11), após perder o controle e colidir contra uma placa de sinalização no bairro Jardim São Carlos, em São Carlos.

Segundo informações o idoso seguia pela Rua Alípio Benedito quando ao chegar no cruzamento com a Rua Conde do Pinhal — trecho onde a via termina — acabou perdendo o controle do veículo, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos. Após a colisão, ele parou em sobre a calçada chamando a atenção de moradores da região. 

Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos leves na face e o Samu chegou a ser acionado, mas ao chegarem no local ele recusou atendimento médico. A placa ficou danificada e as causas do acidente, serão investigadas. 

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