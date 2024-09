Motorista na contramão bate em moto e abandona local no Jardim Embaré

SIGA O SCA NO

Siena danificado - Crédito: Gabriel Henrique

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na manhã deste sábado (14), no Jardim Embaré, em São Carlos. O condutor de um Fiat Siena, que seguia na contramão da Avenida Clemente Talarico, colidiu com a moto e fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida consciente pelo Samu e encaminhada para atendimento médico na Santa Casa. Apesar do susto, seu estado de saúde é estável. O carro envolvido no acidente foi apreendido pela Polícia Militar.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Leia Também