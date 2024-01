Motorista é preso por embriaguez ao volante em São Carlos

Crédito: Reprodução

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na noite desta terça-feira (23), na rodovia SP-215, em São Carlos. A prisão foi realizada pela Polícia Militar.

A equipe foi acionada por um policial de folga para atender a uma ocorrência onde um motorista dirigia de forma perigosa, colocando outros condutores em risco. Por várias vezes invadiu a contramão de direção e em determinado ponto da rodovia ele chegou a parar e engatar marcha ré.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o condutor não obedeceu. Foi necessário o uso da força e o uso de algemas para realizar a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado no veículo. O condutor não se opôs em realizar o teste do etilômetro, que constatou 0,37mg/L de álcool no sangue, acima do limite permitido pela legislação.

O motorista foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado Dr. Adriano Callsen Alexandrino tomou ciência dos fatos e arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00. A fiança foi paga e o autor liberado.

A embriaguez ao volante é uma infração gravíssima, prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena é de multa, suspensão da carteira de habilitação por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

A polícia alerta sobre os perigos da embriaguez ao volante. O álcool reduz a capacidade de reação do motorista, aumentando o risco de acidentes.

