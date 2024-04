Motorista é agredido por motociclista que o acusa de atropelamento

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi agredido por um motociclista após uma confusão no trânsito, na noite de sábado (27), na esquina da Avenida Araraquara com a Rua Antônio Blanco, na Vila Costa do Sol.

De acordo com a vítima de agressão, ele conduzia seu carro quando sentiu foi atingido na traseira por algum veículo e visualizou uma motocicleta caída ao solo e um homem, que provavelmente estava pilotando a moto, em pé ao lado dela.

Ainda segundo ele, pelo fato de, aparentemente, não ter nenhum ferido e o trânsito estar intenso no momento, achou melhor seguir viagem, mas pouco depois percebeu que estava sendo seguido pelo motociclista, que gesticulava e parecia gritar com ele.

Em seguida, o motorista foi fechado por outra moto e teve que parar, percebendo que o motociclista que estava atrás, gritava com ele, dizendo que ele o havia atropelado e o agredindo verbalmente. Depois pegou seu capacete e começou a bater na cabeça dele.

Populares que estavam por perto, detiveram o agressor e acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e orientou os envolvidos a comparecerem à delegacia.

