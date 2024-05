Operação com apoio do BAEP prende acusado de tráfico de drogas no Cruzado, em Ibaté

SIGA O SCA NO

PMs durante a ação policial em Ibaté - Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de Ibaté com o apoio de integrantes do 11º Batalhão de Ações Especiais de Ribeirão Preto realização na manhã desta terça-feira, 14, de uma operação que culminou na prisão de um acusado de tráfico de drogas por volta das 11h30 na rua Borborema, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

O suspeito tentou a fuga ao perceber a aproximação das viaturas. Porém foi abordado e com ele localizado entorpecentes diversos e dinheiro. Encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade, foi constatado mediante pesquisa, que ele já possui passagem pelo mesmo crime. Após ser autuado em flagrante, o acusado foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

