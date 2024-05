Trio é flagrado pela PM com entorpecentes no São Carlos 5

A droga que foi localizada pelos policiais durante a abordagem aos três suspeitos - Crédito: Maycon Maximino

Uma ação policial na tarde desta terça-feira, 14, e que contou com o apoio do Canil do 11º BAEP de Ribeirão Preto, apreenderam três suspeitos em um local conhecido como “ponto” de drogas, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Após a abordagem os policiais constataram que seriam dois adolescentes e um maior de idade que iria comprar entorpecentes. Foi localizado no local porções de haxixe, comprimidos de êxtase, pinos com cocaína e porções de maconha.

O trabalho policial teve sequência e com auxílio de um cão do Canil do BAEP, localizaram ainda, nas proximidades, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, porções de maconha e pedras de crack em um tênis que estava no “pé” de uma torre de alta tensão.

Os três suspeitos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

