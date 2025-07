Motorista de aplicativo leva calote ao aceitar corrida para a delegacia

Motorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Um motorista de aplicativo de 33 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos na noite deste sábado (5) para registrar um boletim de ocorrência após um passageiro de 39 anos não realizar o pagamento de uma corrida.

Segundo o relato da vítima, a solicitação foi feita por um homem identificado apenas como "Marcos", com ponto de partida na Rua Ricardo de Assis Pereira, no Jardim Ipanema, com destino à Delegacia Seccional da cidade. Ao final do trajeto, o passageiro afirmou que não tinha dinheiro para pagar a corrida.

O homem de 39 anos, por sua vez, alegou que chegou recentemente a São Carlos para trabalhar como azulejista e que, na data dos fatos, havia sido agredido no alojamento onde estava hospedado. Como teve o celular danificado durante a agressão, não conseguiu realizar o pagamento, pois seu único meio era via aplicativo.

Ele afirmou que pediu ajuda de um conhecido para solicitar o transporte até a delegacia, a fim de registrar a agressão sofrida.

