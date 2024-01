Motorista atropela cão intencionalmente e acaba autuado pela Polícia Ambiental

Crédito: Divulgação



Policiais ambientais de Santa Rita do Passa Quatro, através de um vídeo, autuaram a motorista de um Voyage que, intencionalmente, atropelou um cachorro que estava deitado em uma rua da cidade. O flagrante aconteceu no dia 25 de janeiro, quinta-feira, após terem acesso ao vídeo de uma câmera de segurança que registrou o crime e circula nas redes sociais.

O atropelamento do cachorro de porte médio, sem raça definida, ocorreu quando ele estava deitado. Posteriormente, a motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com os policiais, teria ficado claro que teria ocorrido dolo da motorista (intenção) no atropelamento do animal, que latiu de dor após os pneus passarem por cima do seu corpo. Relatam as autoridades que o responsável não teria esboçado tentativa de socorro.

O cão, apesar dos ferimentos sofridos, encontra-se bem e sob cuidados veterinários. Foi instaurado inquérito policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também