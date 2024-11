Motociclista persegue, ameaça e agride motorista no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Questões no trânsito, resultaram em ameaças e agressão. Um homem de 43 anos formulou queixa na CPJ afirmando que o fato teria ocorrido no início da tarde de sexta-feira, 22, no centro de São Carlos.

A vítima relata que estava em sua picape com sua filha menor de idade e no cruzamento da rua Dr. Carlos Botelho com a rua Episcopal, onde há semáforos, ocorreu o problema.

Ele afirma que estava com sua picape na faixa central e quando o semáforo abriu, um motociclista que estava ao lado acelerou para sair da faixa da esquerda, onde é exclusiva para a conversão para a central. O motorista disse que não viu o motociclista e não teria cedido espaço, ocorrendo alteração do acusado que, segundo a vítima, teria ameaçado, chutado a porta do carro e perseguido até sua moradia, passando a chutá-lo e proferir ameaças de morte, cessando somente quando conseguiu entrar em sua casa e o motociclista deixar o local.

