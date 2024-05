Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 30 anos ficou ferido na noite desta terça-feira (30) após se envolver em um acidente de trânsito na Vila Prado.

Segundo informações, a vítima seguia pela avenida Henrique Gregori, sentido UPA/Shopping, quando por motivos desconhecidos, colidiu contra a traseira de um Jeep Renegade que estava parado no semáforo existente no cruzamento com a avenida José Pereira Lopes.

A vítima sofreu um trauma na mão, além de escoriações, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa.

