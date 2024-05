Motociclista é detido após tentativa de fuga frustrada da PM

SIGA O SCA NO

Moto, com a licença atrasada, foi recolhida ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 52 anos foi detido por policiais militares na tarde desta terça-feira, 7, após uma tentativa frustrada de fuga. A sua documentação, bem do veículo que pilotava, estariam atrasadas.

A PM realizava patrulha de rotina pelo Jardim Real e na rua Luiz Lázaro Zamenhof, ao se aproximar da moto, o piloto que tinha ainda um garupa, estranhamente, acelerou e saiu em alta velocidade.

Durante a tentativa de fuga, o motociclista entrou pela rodovia Washington Luís (SP-310), na contramão de direção e no km 233 (sentido interior/capital), a moto derrapou e os ocupantes foram ao solo.

Foi feita então a abordagem e os PMs constataram as irregularidades na CNH do piloto e na licença da moto. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a moto recolhida ao pátio municipal.

