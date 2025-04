Motociclista é arremessado contra poste após colisão na Vila Nery

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um homem de aproximadamente 50 anos ferido na Rua Dona Maria Isabel de Oliveira Botelho, nas proximidades da Praça Brasil.

Segundo informações colhidas no local, a condutora de um Hyundai HB20 relatou que sinalizou para acessar o estacionamento de uma escolinha infantil, onde buscaria seu filho.

No momento em que fazia a conversão, o motociclista teria tentado ultrapassar o veículo pela direita, colidindo com o carro. Com o impacto, o homem perdeu o controle da moto e foi arremessado contra um poste.

Ele sofreu traumas no peito, na perna e no braço e após receber os primeiros atendimentos, foi encaminhado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos

