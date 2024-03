Adolescente de 16 anos na condução de moto se envolve em acidente com ônibus no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira após colidir a moto que conduzia, frontalmente contra um ônibus na avenida Vicente Laurito, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

A vítima conduzia a motocicleta pela avenida e em cruzamento colidiu de contra o coletivo que fazia uma conversão à esquerda parar entrar na rua Francisco Cereda. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

As imagens mostram o motorista do coletivo sinalizando a manobra com a seta. Com o impacto, a frente do ônibus ficou destruída

O adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com várias escoriações. Ele foi encaminhado até Santa Casa, onde permaneceu internado em observação. A moto que estava com licenciamento vencido desde de 2015 foi apreendida.

O local do acidente passou por perícia e a ocorrência registrada pela Polícia Militar no plantão policial.

