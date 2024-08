[ENCONTRADA}Motoboy tem moto furtada no Pacaembu; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Atualização: Moto foi encontrada no São Carlos 8 e devolvida ao dono

Um motoboy teve sua motocicleta, uma Honda CG preta, ano 2006, placa DVG0A80, furtada na noite de ontem (31) no Jardim Pacaembu. O crime ocorreu por volta das 19h30, quando a vítima foi realizar uma entrega na Rua Pernambuco.

Ao retornar cerca de 10 minutos depois, a moto havia desaparecido. As imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que um indivíduo levou a motocicleta, que estava com a redinha, capa de chuva e bota.

Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta pode ser repassada através do número 190

Leia Também