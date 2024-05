Morre homem que foi agredido por dupla no Jardim Ipanema

SIGA O SCA NO

O homem que foi brutalmente espancado na noite desta quarta-feira (8), no Jardim Ipanema, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele foi identificado como Adão F.S., de 42 anos.

O SCA compareceu na rua Miguel Petruceli e acompanhou o trabalho do Samu e da Polícia Militar. De acordo com informações colhidas no local, testemunhas contaram que dois homens chegaram em moto e passaram a agredir a vítima que ficou caida na calçada. Em seguida fugiram.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e socorreu Adão, que foi encaminhado até a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A dupla acusada pelo crime ainda não foi localizada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

