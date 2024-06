Morador de rua é detido após furtar fiação de prédio da Polícia Científica

SIGA O SCA NO

Homem foi detido ao tentar furtar fiação do prédio da Polícia Científica - Crédito: Maycon Maximino

Um morador em situação de rua, de 37 anos, foi detido por um policial civil após tentar furtar fiação do prédio da Polícia Científica, na rua Anita Stela, na Vila Celina.

Ruídos vindos do prédio chamou a atenção do policial civil que exercia suas atividades. Ao verificar a origem do barulho flagrou o acusado praticando o furto. Ele foi detido e a Polícia Militar acionada, encaminhando-o à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

