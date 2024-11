Médico sofre acidente na estrada Santa Eudóxia-Água Vermelha

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um médico que trabalha no posto de saúde de Santa Eudóxia, sofreu um acidente na manhã de hoje ao colidir contra uma árvore na curva da Fazenda Santa Lúcia, cerca de 2 km após Água Vermelha.

O veículo, um Volkswagen Polo, parou parcialmente na via após o impacto. Uma professora que passava pelo local prestou os primeiros socorros e levou o médico ao posto de saúde de Santa Eudóxia.

Equipes de resgate, incluindo uma unidade de suporte avançado (USA), foram acionadas, mas o médico já havia sido atendido. Ele apresentava trauma facial e dores no peito, devido à colisão. As causas do acidente são desconhecidas, contudo, chovia no momento da colisão.

