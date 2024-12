Ladrão é preso em flagrante após furto em interior de veículo

Compartilhar no facebook

Um homem foi preso no final desta tarde de domingo (15), acusado de furtar duas bolsas que estavam dentro de um veículo, estacionado na Rua Jacinto Favoreto, no Jardim Lutfala.

A vítima acionou a Guarda Municipal, informando que deixou seu Renault Kwid estacionado em via pública e quando voltou, o encontrou com um dos vidros quebrados e percebeu o furto de duas bolsas que estavam lá dentro.

Rapidamente, as equipes da GM chegaram no local e abordaram o suspeito, que confessou o furto e foi conduzido ao CPJ, onde a vítima constatou que ele já havia conseguido realizar saques em dinheiro com seu cartão.

O acusado foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

