SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximinop

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um jovem de 20 anos ferido na tarde desta terça-feira (7), na Vila Prado.

Segundo informações, o condutor da moto transitava pela avenida Sallum e no cruzamento com a rua Domingos Marino foi atingido por um carro que não respeitou o sinal de pare.

Com o impacto a vítima foi arremessada contra o capô do carro. Com ferimentos eles, o jovem foi encaminhado pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

Leia Também