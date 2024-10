Jovem de Batatais morre após espancamento em clínica de reabilitação em São Carlos

Vítima morreu na Santa Casa - Crédito: divulgação

Um rapaz de 33 anos de Batatais morreu na Santa Casa de São Carlos nesta sexta-feira (18) após ser espancado em uma clínica de reabilitação na cidade. O caso está sendo investigado pela polícia.

Diego Roberto da Silva Bueno deu entrada na Santa Casa no dia 6 de outubro com um traumatismo craniano grave, fratura no assoalho da órbita e no seio nasal, além de contusão pulmonar. De acordo com o boletim de ocorrência, as lesões foram causadas por um espancamento.

A mãe da vítima, que reside em Batatais, informou que Diego havia vindo para São Carlos há cerca de 15 dias em busca de emprego e estava alojado em uma clínica de reabilitação na Vila Marina. Ela relatou que soube do espancamento através de um funcionário da clínica, que informou que Diego teria sido agredido por três indivíduos após uma discussão dentro do estabelecimento.

A polícia investiga o caso e busca identificar os autores do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Santa Casa de São Carlos não comunicou a Polícia sobre entrada do paciente como vítima de espancamento.

A vítima era usuária de entorpecentes e sua namorada também residia na clínica de reabilitação. O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

