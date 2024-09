Jovem assassinada teria esfaqueado mulher dias antes

Local onde Carol teria sido esfaqueado. No detalhe, Thayna - Crédito: arquivo

A Polícia Civil de São Carlos investiga a morte de Thayna Basseti, 22 anos, encontrada sem vida na manhã de sábado (14) nas margens da rodovia Washington Luís. A jovem apresentava uma perfuração por faca no pescoço.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, no dia 8 de setembro, Thayna teria agredido com uma faca uma mulher chamada “Carol” em uma rua do Jardim Real. A vítima, que levou três facadas, sobreviveu ao ataque.

Após o crime, Thayna desapareceu por alguns dias, retornando para casa na manhã do sábado. Um conhecido alertou o padrasto da jovem sobre uma possível briga entre Thayna, “Carol” e o marido desta, informando que Thayna teria sido morta. Ao chegar ao local indicado, o padrasto encontrou o corpo da jovem.

O corpo de Thayna foi sepultado no domingo, no cemitério Santo Antônio de Pádua. As investigações da Polícia Civil seguem em andamento para elucidar as circunstâncias do crime e identificar o autor.

