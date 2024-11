Homem rouba casal de idosos e agride vizinha no Residencial Romeu Santini

Compartilhar no facebook

Giroflex (imagem ilustrativa) - Crédito: divulgação

Um casal de idosos foi assaltado no início da noite desta quarta-feira, 13, bem como uma vizinha, também idosa, foi agredida por um assaltante. O crime teria ocorrido na rua João Pedrino, no Residencial Romeu Santini.

As vítimas compareceram na CPJ e disseram que eles, juntamente com uma vizinha conversavam em frente de sua moradia quando passou um desconhecido que foi até uma esquina e retornou, anunciando o crime. O acusado estaria com capuz.

Mediante ameaças, se apoderou de uma aliança de uma idosa de 80 anos, momento em que teria sido agredido a bengaladas pela vizinha, de 70 anos.

O criminoso reagiu e empurrou a idosa que estava com a bengala. Ela perdeu o equilíbrio e caiu na calçada, batendo a cabeça, sendo socorrida até à UPA Santa Felícia e após ser medicada, ficou em observação.

