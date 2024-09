Homem passa mal e morre em posto de combustíveis no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado morreu em um posto de combustíveis, localizado na Rua José Antônio Migliato, no Cidade Aracy, no final da tarde desta sexta-feira (06).

De acordo com os funcionários do estabelecimento, ele não abasteceu no local, apenas parou o carro, abriu a porta e caiu de cabeça no chão, provavelmente por já estar sentindo-se mal.

O SAMU foi acionado e esteve no local, realizando manobras de reanimação com a vítima, porém nada pôde ser feito.

Não foram encontrados com a vítima ou em seu carro, documentos que pudessem identificá-lo.

