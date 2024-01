Homem estilhaça porta de vidro e furta restaurante no centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um comerciante de 50 anos foi até à CPJ, na manhã desta segunda-feira, 22, para informar às autoridades policiais que foi vítima de furto. Garantiu que seu restaurante, localizado na rua Episcopal, na Vila Lutfalla, teria sido alvo de furto cometido por volta das 22h30 de domingo, 21.

A vítima disse que o alarme do estabelecimento disparou em algumas oportunidades e viu através câmeras de segurança que um desconhecido teria estilhaçado a porta de vidro e do restaurante levou 14 peças de carne, 8 litros de vinho e R$ 300. Disse ainda que viu reportagens sobre a prisão de dois suspeitos pela GM com peças de carne. O caso será investigado.

