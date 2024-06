Homem empina moto, derruba namorada e abandona o local

SIGA O SCA NO

Vítima da queda de moto foi socorrida à Santa Casa após fraturar uma das pernas - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente deixou uma garupa de 21 anos com fratura em uma das pernas na noite desta segunda-feira, 24, na rua Rudolf Meise Geier, na Vila Santa Madre Cabrini.

No local, foi apurado que ela estava acompanhada do namorado que, por motivos ignorados, empinou a moto onde ambos estavam. Ela perdeu o equilíbrio e foi ao solo, fraturando uma das pernas, sendo socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Após o acidente, o namorado que pilotava a moto fugiu, abandonando a vítima. O Samu deu apoio à ocorrência, bem como um auto bomba do Corpo de Bombeiros.

