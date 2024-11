Homem é flagrado vendo vídeos pornôs, se irrita com enteada e agride companheira

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta dos 40 minutos desta quinta-feira, 28, em uma casa no Jardim Botafogo. Um homem de 36 anos foi detido e acusado de agredir a companheira, de 37 anos.

Segundo apurado, os PMs foram acionados por vizinhos que ouviam gritos de socorro e pela filha da vítima. No local, apuraram inicialmente junto a adolescente de 15 anos que ela teria flagrado o padrasto vendo vídeos pornôs no celular. Ele teria ficado exaltado com ela. A mãe procurou proteger a filha, momento em que o casal passou a discutir e em dado momento o acusado passou a dar chutes, tapas e socos na companheira, causando ferimentos nos lábios e nos braços.

Alterado, o acusado foi detido e encaminhado à CPJ, sendo autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também