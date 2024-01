Homem é flagrado pela Força Tática com entorpecentes no São Carlos 8

A droga que estava em poder do acusado foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação de combate à criminalidade, policiais militares da Força Tática flagraram por volta das 17h30 desta segunda-feira, 29, na rua Dr. Manoel Fraguas, no São Carlos 8, um homem de 23 anos, acusado de tráfico de entorpecentes.

Os PMs perceberam que o suspeito fugia da Rocam com uma bolsa, quando se deparou com a viatura e mesmo assim tentou a fuga a pé e foi abordado quando tentou se desvencilhar de uma cerca de arame. Com ele, nada de ilícito, mas na bolsa havia 362 pinos com cocaína e R$ 1.074,00.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. Droga e dinheiro, apreendidos.

