Homem é detido pela PM após furtar materiais de imóvel no centro

Os produtos furtados foram recuperados pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 54 anos foi detido e acusado de furtar um imóvel em reforma na Avenida Dr. Carlos Botelho, no centro de São Carlos.

O acusado teria entrado no imóvel e se apossado de vários objetos e saiu empurrando em um carrinho. Uma testemunha que viu a ação criminosa, acionou a PM e passou a seguir o suspeito que seguia pela mesma via, sentido bairro.

No cruzamento com a rua Miguel Giometti, com orientações da testemunha, uma equipe da Rocam fez a abordagem e indagou o acusado que disse que o imóvel estaria aberto, teria entrado e pego os objetos.

Diante do fato, ele foi detido e encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

