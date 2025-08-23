Homem cai de andaime e sofre fratura no Embaré

Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (23), um homem de 51 anos sofreu uma queda de aproximadamente três metros enquanto montava um andaime em uma obra na Rua Avenida Maria Amadio Zaccarim no bairro Embaré, em São Carlos.

Segundo informações, ele auxiliava o sogro quando uma das peças não encaixou corretamente. Ao tentar apoiar para fixar a estrutura, a peça se soltou e o trabalhador caiu.

Com o impacto, o homem sofreu fratura no fêmur da perna direita. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa para receber cuidados médicos.

Leia Também