sábado, 23 de agosto de 2025
Acidente de trabalho

Homem cai de andaime e sofre fratura no Embaré

23 Ago 2025 - 09h31Por Da redação
Homem cai de andaime e sofre fratura no Embaré - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

Na manhã deste sábado (23), um homem de 51 anos sofreu uma queda de aproximadamente três metros enquanto montava um andaime em uma obra na Rua  Avenida Maria Amadio Zaccarim no bairro Embaré, em São Carlos.

Segundo informações, ele auxiliava o sogro quando uma das peças não encaixou corretamente. Ao tentar apoiar para fixar a estrutura, a peça se soltou e o trabalhador caiu.

Com o impacto, o homem sofreu fratura no fêmur da perna direita. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa para receber cuidados médicos.

