Moto é furtada em frente a condomínio na Vila Jacobucci; proprietário pede ajuda

Uma motocicleta foi furtada na madrugada desta segunda-feira (06), em frente ao Condomínio Monte Soleil, localizado no bairro Vila Jacobucci

De acordo com o proprietário, o veículo — uma Honda CB300R, de placa ESI5F94 — estava estacionado no local por volta das 5h da manhã, quando dois indivíduos realizaram a ação.

Ele disse que um dos suspeitos usava chinelo, bermuda, camiseta escura com detalhes brancos na região do peito e boné. A dupla conseguiu levar a motocicleta e fugiu em seguida.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da moto deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

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