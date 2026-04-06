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segunda, 06 de abril de 2026
Segurança

Moto é furtada em frente a condomínio na Vila Jacobucci; proprietário pede ajuda

06 Abr 2026 - 18h13Por Jessica Carvalho R
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Moto é furtada em frente a condomínio na Vila Jacobucci; proprietário pede ajuda -

Uma motocicleta foi furtada na madrugada desta segunda-feira (06), em frente ao Condomínio Monte Soleil, localizado no bairro Vila Jacobucci

De acordo com o proprietário, o veículo — uma Honda CB300R, de placa ESI5F94 — estava estacionado no local por volta das 5h da manhã, quando dois indivíduos realizaram a ação.

Ele disse que um dos suspeitos usava chinelo, bermuda, camiseta escura com detalhes brancos na região do peito e boné. A dupla conseguiu levar a motocicleta e fugiu em seguida.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da moto deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

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