Tenente-coronel Cardeal deixa comando do 38º BPM/I e vai para a reserva

Crédito: Coronel Alexandre Cardeal

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) anunciou oficialmente a transição de comando e a passagem para a inatividade do tenente-coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal. O nome do novo comandante da unidade ainda não foi divulgado.

Após um período à frente da unidade, responsável pelo policiamento em sete municípios da região, o oficial encerra sua atuação com uma trajetória marcada pelo profissionalismo e dedicação ao serviço público. Durante sua gestão, o batalhão registrou avanços importantes na área de segurança e organização interna.

Entre os principais destaques está a conquista do 21º Prêmio Polícia Militar da Qualidade (Grau Bronze), reconhecimento que evidencia a eficiência administrativa e a padronização de processos dentro da unidade. Além disso, o comando também foi marcado pela redução de índices criminais, resultado de operações integradas e do fortalecimento do policiamento estratégico.

Outro ponto relevante foi a implementação de melhorias contínuas nos serviços prestados à população, refletindo diretamente no aumento da sensação de segurança e na qualidade de vida nos municípios atendidos pelo 38º BPM/I.

Em nota, a corporação agradeceu ao tenente-coronel Cardeal pela contribuição e destacou o legado de integridade e liderança deixado ao longo de sua carreira, ressaltando sua importância na história da unidade e na formação de seus subordinados.

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