Motociclista fica ferida após carro avançar "pare" e provocar queda no Centro

Crédito: SCA

Uma queda de moto foi registrada no início da noite desta segunda-feira (6), na região central de São Carlos, após uma condutora desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.



De acordo com as informações, a motociclista, de 33 anos, seguia pela Rua São Joaquim, enquanto um carro trafegava pela Rua 13 de Maio. Ao avançar o sinal de “pare”, a motorista do veículo teria provocado uma situação de risco. Para evitar a colisão, a motociclista freou bruscamente, acabou escorregando na faixa de pedestres e caiu ao solo.

A vítima sofreu um trauma no joelho e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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