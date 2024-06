Guarda Municipal localiza entorpecentes no Cidade Aracy 2

SIGA O SCA NO

A droga e dinheiro foram apreendidos pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira, 24, no entorno do Cemei Enedina Montenegro Blanco, na rua Antônio das Graças Generoso, no Cidade Aracy 2, guardas municipais notaram que um suspeito teria saído de um terreno e não foi possível a abordagem, já que ocorreu a fuga em meio ao matagal ali existente. Em varredura pelo local, foi localizado duas mochilas e em seus interiores haviam embalagens relacionadas ao tráfico de entorpecentes e algumas pedras de crack prontas para a venda.

Com o apoio do Canil da Guarda Municipal, a K9 Índia localizou espalhados por três pontos entorpecentes escondidos em meio às folhagens sendo 26 porções de maconha, 79 pinos com cocaína, 87 pedras de crack e R$ 4 em moedas e R$ 1.176,00 em cédulas. Dinheiro e entorpecentes foram apreendidos e recolhidos à CPJ.

