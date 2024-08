Guarda Municipal de São Carlos recebe novas viaturas

Novas viaturas guarda municipal -

A Guarda Municipal recebeu na manhã desta quarta-feira (14/08), quatro novas viaturas Renault Duster, devidamente equipadas e adaptadas com o sistema de emergência sonora e luminosa, compartimento para transporte de conduzidos, rádio comunicadores e grafismo. O investimento total foi de R$ 761.904,76 com recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública e também com destinação de parte do Duodécimo da Câmara Municipal.

As viaturas serão destinadas ao patrulhamento preventivo, operações específicas e outras atividades de competência da Guarda Municipal, proporcionando maior eficiência e qualidade, bem como melhoria nas condições de trabalho dos guardas municipais.



Michael Yabuki, comandante da Guarda Municipal ressalta o apoio dado pelo prefeito Airton Garcia para equipar a corporação. “No início do governo Airton Garcia, em 2017, foi realizada uma reestruturação total da Guarda, porque tínhamos uma estrutura muito defasada, coletes vencidos, não tinha o armamento institucionalizado e tudo isso foi conseguido com o aval do prefeito Airton. Ele fez um trabalho diferenciado na segurança pública, possibilitando um serviço de excelência da GM para a população, que é o objetivo da corporação. Hoje nós temos vários serviços como a Patrulha Maria da Penha que tem ajudado a salvar vidas, evitar feminicídios na cidade, a Patrulha Rural com rondas constantes, o Canil que trabalha próximo as escolas, o Grupamento de Apoio Especializado (GAM), que auxilia na operações e ocorrências de maior complexidade, o Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora as 62 escolas municipais e toda a cidade com mais de 1.000 câmeras em operação, entre elas algumas colocadas em locais estratégicos com leitura de placa para identificar veículos roubados. Tudo isso foi conquistado na administração do governo Airton Garcia, fazendo da Guarda Municipal de São Carlos referencia não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, nós temos o SINESP-CAD do Ministério da Justiça, que é uma central de atendimento de despacho onde formamos mais de 50 cidades de vários estados do Brasil, portanto todo esse investimento é revertido com serviços prestados à população”, finaliza Yabuki.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, também destaca a importância da Guarda Municipal estar sempre equipada para ofertar melhores serviços à população. “Avançamos muito em termos de recursos humanos, legislação e tecnologia, tripé da segurança pública, tanto que hoje temos acesso a todos os sistemas, tanto estadual como federal, programas que representam o futuro do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Vale lembrar que tudo isso só foi possível graças ao projeto proposto pelo Prefeito Airton Garcia de segurança pública municipal, dando autonomia para chegarmos onde chegamos. A Guarda Municipal precisa cada vez mais se equipar, estar na rua, não como papel de Polícia, mas como prevenção. No início da gestão compramos mais de 10 viaturas, outras foram adquiridas por emendas parlamentar, renovando a frota da corporação, porém elas são utilizadas 24 horas e tem um desgaste muito grande, por isso esses novos veículos são importantes para o trabalho da GM. Mais viaturas na rua, maior a sensação de segurança”, afirma o secretário.



Gardini lembra, ainda, que mais uma viatura também adquirida com destinação de parte do Duodécimo da Câmara Municipal, além de 2 motocicletas, 50 pistolas 9 mm, 2 fuzis e 40 coletes balísticos, que serão entregues nos próximos 30 dias. Com mais essas aquisições a Guarda Municipal contará com 30 viaturas operando na cidade.

Leia Também