Guarda municipal apreende entorpecentes em praça no Jardim Real

Guardas municipais da equipe Canil, durante patrulhamento preventivo na rua Pascoal Mecca, no Jardim Real, localizaram entorpecentes em uma praça por volta das 10h30 desta quinta-feira, 8.

De acordo com os GMs, um suspeito dava a entender que fazia uso de entorpecentes. Foi feita a abordagem, mas nada de ilícito foi localizado em poder do acusado, sendo liberado. Mas, devido à suspeita de que pudesse haver algo de ilícito pelo local, foi empregado o trabalho de faro da K9 Índia, que localizou em meio a um monte de folhas secas, uma sacola com 271 pinos com cocaína, 133 de crack e 79 porções de maconha. O material localizado foi apresentado na CPJ.

