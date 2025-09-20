GM recupera veículo furtado em São Carlos

Um veículo furtado no início da semana foi localizado e recuperado na noite desta sexta-feira (19), em São Carlos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o automóvel, um VW/Gol 1.0 cinza, ano 2012, havia sido levado da garagem de uma residência no bairro Jardim Santa Maria, por volta das 22h da última segunda-feira (15). O caso foi registrado como furto de veículo.
Na noite de sexta-feira, a Guarda Municipal recebeu a informação de que o carro estaria estacionado na Rua Totó Leite, na Praça Brasil, região do Chácara Parque Club. A equipe se deslocou até o local e confirmou tratar-se do veículo em questão. O proprietário, acionado, compareceu com a chave reserva e apresentou o automóvel no Plantão Policial.
O carro, que estava segurado, foi restituído ao dono e não apresentava sinais aparentes de danos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.