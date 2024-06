GM apreende moto adulterada no Centro

Uma motocicleta com adulterações foi apreendida pela Guarda Municipal, na madrugada deste domingo (09), na esquina das ruas Episcopal e Conde do Pinhal, no Centro.

A moto, que já estava sendo monitorada através das câmeras, estava estacionada em frente a um bar, no local citado, quando foi constatado que sua placa não condizia com a marca e modelo, por isso uma equipe foi averiguar e constatou que ela estava com as numerações do chassi e do motor suprimidos, sendo apreendida, apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio municipal.

