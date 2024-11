GAM recupera Uno furtado

Uno foi encontrado sem as rodas -

Na madrugada desta sexta-feira (29), a Guarda Municipal foi acionada por um vigilante de rua após encontrar um veículo sem rodas na Rua Eugênio Franco de Camargo, na Vila Brasília.

A equipe do GAM (Grupamento de Apoio Motorizado) verificou que o carro pertencia a um morador da mesma via, que ainda não tinha conhecimento do furto. Ele informou que havia estacionado o veículo em frente à residência por volta das 20h do dia anterior.

O veículo foi levado ao CPJ para registro do furto e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

Leia Também