segunda, 29 de setembro de 2025
Segurança

Força Tática realiza simulado contra crimes ultraviolentos nesta segunda-feira em São Carlos

29 Set 2025 - 07h26Por Da redação
A Polícia Militar de São Carlos, por meio da Companhia de Força Tática, realizará na próxima segunda-feira (29), às 19h, um simulado de atendimento a crimes ultraviolentos. O treinamento acontecerá na Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2142, região central da cidade.

A atividade terá como foco um cenário de furto e explosão a caixa eletrônico, prática que já foi registrada em diferentes pontos do estado de São Paulo nos últimos anos. O objetivo é aperfeiçoar a capacitação dos policiais militares, garantindo respostas rápidas e eficazes, além da preservação de vidas em situações de alto risco.

Durante a ação, ruas do entorno serão interditadas pelos agentes de trânsito para garantir a segurança da operação. O simulado contará com a presença da equipe da Companhia de Força Tática, sob o comando do Capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani.

