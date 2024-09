Fogo destrói lanchonete no Tijuco Preto

SIGA O SCA NO

Bombeiros em ação: chamas foram debeladas em lanchonete - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio, de origem desconhecida, destruiu o interior de uma lanchonete no cruzamento das ruas Antonio Blanco com a Antonio Rodrigues Cajado, no Tijuco Preto, na manhã desta quarta-feira, 25, em São Carlos.

Populares conseguiram retirar a tempo um botijão de gás do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado as chamas debeladas. A princípio não se sabe se a origem do fogo foi criminosa ou curto circuito. O local será periciado para apurar a causa.

